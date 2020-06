В Алматинской области произошла драка с поножовщиной между казахской и уйгурской молодежью

16 июня две группы молодых людей на машинах не поделили дорогу и словесная перепалка переросла в драку. В машинах находились 10 человек, в возрасте от 19 и 20 лет.

В пресс-службе отметили, что 17 июня аким Алматинской области Амандык Баталов выехал в Уйгурский район и встретился с местными жителями.

«Обсуждался ряд вопросов, среди них данный инцидент. Местные старейшины просили не рассматривать его как межэтнический конфликт, а как бытовой конфликт среди молодежи», - сказал пресс-секретарь акима Галымурат Жукел.

По последним данным, с ножевыми ранениями госпитализированы пять человек.

Также в соцсетях недавно опубликовали видео, где говорится о том, что на место конфликта были направлены солдаты.

DIVIDE & CONQUER

Yesterday a minor ethnic clash b/n #Kazakh & #Uygur youth allegedly took place in Shonzhy, #Almaty region.#Kazakhstan’s authorities sent there some soldiers.Seems like the regime needs an ethnic conflict to disctruct our society from protests against the regime. pic.twitter.com/s5ev6BT3SZ — Bota Jardemalie ?????? (@jardemalie) June 17, 2020