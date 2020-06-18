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  18 июня 2020
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В Узбекистане за полгода выявлено 28 случаев принудительного труда

CentralAsia (UZ) -  Почти за полгода в Узбекистане выявлено 28 случаев принудительного труда со стороны должностных лиц.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что виновные привлечены к административным штрафы в соответствии со статьёй 51 ("Административное принуждение к труду") Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.

В министерстве отметили, что в данных случаях было установлено, что должностные лица привлекали своих подчинённых к деятельности, которая не входила в их обязанности.

Как сообщили 17 июня в Ташкенте в ходе видеоконференции Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду, в отношении 259 должностных лиц, допустивших случаи принудительного труда и своевременно не выплативших заработную плату, а также 56 должностных лиц, не создавших условия для труда, в установленном законодательством порядке применены административные штрафы.

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