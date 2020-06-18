Пресс-секретарь Назарбаева рассказал о состоянии здоровья Елбасы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай прокомментировал информацию о заражении первого президента Казахстана коронавирусом.

Он отметил, что с начала июня у Нурсултана Назарбаева был весьма насыщенный рабочий график.

«Елбасы провел ряд двусторонних переговоров, принимал официальных лиц. Кроме того, первый президент дал интервью как отечественным, так и зарубежным представителям СМИ. Так, в совокупности для организации телевизионных съемок было задействовано более 40 человек, в том числе и граждан иностранных государств», - сообщил он.

«Повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации. Согласно утвержденному протоколу личные контакты первого президента с другими лицами ограничены. Возможно, некоторые запланированные мероприятия с участием Елбасы будут проведены в онлайн-режиме посредством видео-конференц-связи.

С первых минут появления официальных новостей мы начали получать сообщения обеспокоенных граждан и их пожелания скорейшего выздоровления. Мой телефон буквально разрывается от звонков и уведомлений мессенджеров. Журналисты, друзья, родственники, коллеги по цеху, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, желают Елбасы сил и крепкого здоровья», - заключил он.

Айдос Укибай добавил, что свою поддержку первому президенту также выразил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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