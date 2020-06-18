Пресс-секретарь Токаева сообщил, что президент каждый день сдает тесты на коронавирус

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев регулярно, в ежедневном режиме сдает тесты на коронавирус, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«В ответ на обращения граждан с вопросами о состоянии здоровья главы государства сообщаю, что Касым-Жомарт Токаев чувствует себя хорошо. В последнее время в связи с обострением эпидемиологической обстановки он регулярно, в ежедневном режиме сдает тесты на коронавирус. Все тесты показали отрицательные результаты», - написал он в Фейсбук.

Пресс-секретарь добавил, что Токаев работает в соответствии с графиком, проводит онлайн-встречи с руководителями государственных органов, ведомств и общественных организаций.

Ранее сообщалось о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.

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