У двух сотрудников Кабинета министров Узбекистана обнаружили коронавирус

CentralAsia (UZ) - Коронавирус выявлен в Ташкенте у следователя, двумя сотрудников «Узбекских авиалиний» и Кабинета министров. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование, сообщила пресс-служба Минздрава.

Накануне, 17 июня, 13 из 189 случаев коронавируса в стране были подтверждены среди населения.

По данным Минздрава, коронавирус подтверждён у 2 сотрудников Кабинета министров, 2 специалистов авиакомпании «Узбекские авиалинии», следователя органов внутренних дел в Ташкенте, 1 жителя Мирабадского района в столице, 1 работника филиала Народного банка Бойсунского района Сурхандарьинской области и его матери, у 1 рабочего электростанции в Сырдарьинской области и его сыны, 1 жителя Чирчикского района, а также у 3 медицинских работников Бухарской областной офтальмологической больницы.

Ранее сообщалось, что здание Кабмина в Ташкенте закрыто на карантин.