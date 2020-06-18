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  18 июня 2020
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У двух сотрудников Кабинета министров Узбекистана обнаружили коронавирус

CentralAsia (UZ) -  Коронавирус выявлен в Ташкенте у следователя, двумя сотрудников «Узбекских авиалиний» и Кабинета министров. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование, сообщила пресс-служба Минздрава.

Накануне, 17 июня, 13 из 189 случаев коронавируса в стране были подтверждены среди населения.

По данным Минздрава, коронавирус подтверждён у 2 сотрудников Кабинета министров, 2 специалистов авиакомпании «Узбекские авиалинии», следователя органов внутренних дел в Ташкенте, 1 жителя Мирабадского района в столице, 1 работника филиала Народного банка Бойсунского района Сурхандарьинской области и его матери, у 1 рабочего электростанции в Сырдарьинской области и его сыны, 1 жителя Чирчикского района, а также у 3 медицинских работников Бухарской областной офтальмологической больницы.

Ранее сообщалось, что здание Кабмина в Ташкенте закрыто на карантин.

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