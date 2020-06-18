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  18 июня 2020
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От первого президента до вице-премьера. Кто из элиты Казахстана заразился коронавирусом?
Вице-премьер министр Казахстана Ералы Тугжанов
Вице-премьер министр Казахстана Ералы Тугжанов

CentralAsia (KZ) -  Вице-премьер министр Казахстана Ералы Тугжанов заразился коронавирусом. Об этом чиновник сам сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что у него обнаружена бессимптомная форма вируса.

«Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе. Убедительно прошу наших граждан соблюдать меры безопасности - носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены» - добавил он.

Сегодня также сообщили о положительном тесте на коронавирус у Нурсултана Назарбаева. По словам пресс-секретаря Елбасы, Назарбаев продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации. Согласно утвержденному протоколу личные контакты первого президента с другими лицами ограничены.

Ранее, 14 июня стало известно, что министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом. Состояние здоровья министра на вечер 15 июня оценивалось как средней степени тяжести, у него пневмония. У пресс-секретаря президента Токаева Берика Уали также был подтвержден коронавирус.

А на самоизоляцию ушли премьер-министр Аскар Мамин, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин также ушел на самоизоляцию, его тест показал положительный результат.


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