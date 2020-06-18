Почему нужно закрывать крышку унитаза перед смыванием, чтобы остановить распространение коронавируса?

CentralAsia (CA) - Исследование показало, что если закрывать крышку унитаза перед тем, как смывать, то это может помочь остановить распространение COVID-19, пишет Dailymail.



Коронавируc живуч и может пережить путешествие через пищеварительную систему человека. Он часто присутствует в фекалиях даже спустя недели после того, как исчезли симптомы.



Согласно исследованию, смывание создает облако инфекционных частиц на высоте до 1 метра над водой из-за турбулентности, создаваемой быстрым потоком воды. Некоторые частицы улавливаются чашей унитаза или водой, но если унитаз не прикрыт крышкой, в пространство над стульчаком поднимается до 60% капель.

Как рассказали исследователи, после этого вирус может либо напрямую заразить другого человека, либо осесть на расположенных поблизости поверхностях. Чтобы предотвратить это ученые рекомендуют людям, использующим общественные туалеты, закрывать крышку еперд тем, как смывать.

Предыдущие исследования показали, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий Covid-19, может передаваться через фекальные частицы. Исследование, опубликованное в прошлом месяце в Lancet, идентифицировало вирусные частицы в экскрементах пациентов с Covid-19 почти через 5 недель после того, как у пациентов был зафиксирован отрицательный результат теста. Эти частицы все еще жизнеспособны и могут провоцировать фекально-оральную передачу коронавируса.

Несмотря на это, широкая общественность в меньшей степени осведомлена об этом потенциальном пути передачи, чем о других методах заражения. Большое внимание было уделено передаче вируса воздушным путем, непрямой передаче через поверхности и прямой передаче от человека к человеку через крупные капли, образующиеся при кашле или чихании, пишет автор.

Сейчас многие носят маски и используют дезинфицирующее средство для рук или противовирусные салфетки, чтобы уменьшить риск передачи инфекции, но немногие знают о рисках, связанных с фекалиями. Чтобы глубже изучить риск заражения людей при посещении туалета, исследователи из университета Янчжоу провели серию компьютерных симуляций. Ученые обнаружили, что в результате смыва возникает завихрение, аналогичное торнадо или водовороту. Затем этот вихрь поднимается в воздух и разносит зараженные капли, которые могут содержать любой вирус, включая грипп или коронавирус.

Капли могут подниматься в воздух на расстояние до 1 метра, и как только они выходят за пределы чаши унитаза, воздушные потоки могут разносить их по всей кабинке или ванной комнате. Капли так малы по размеру и массе, что они остаются в воздухе более 60 секунд, утверждают авторы исследования.