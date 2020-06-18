[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 5730

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 18 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5730 (+33).

Как сообщил Минздрав, 23 новых случая были выявлены среди граждан из Карантинного центра (прибывшие из России, ОАЭ и Казахстана), 6 в Кашкадарьинской области (5 из них работали перевозчиками грузов с оптового рынка «Урикзор» в Ташкенте, 1 среди населения. ), 2 в Ташкентской области, 1 водитель большегруза в Сырдарьинской области, 1 в Ташкенте.

В настоящее время в стране выздоровели 4166 (+35) человек с коронавирусной инфекцией, 72 процента людей выздоровели, 1545 пациентов проходят лечение.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане за сутки выявили 230 новых случаев коронавируса. Всего 5493
  • В России за сутки коронавирус выявлен у 7,7 тыс. человек
  • Ученые рассказали о недорогом препарате, который сможет снизить смертность среди пациентов с тяжелой формой Covid-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com