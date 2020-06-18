В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 5730

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 18 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5730 (+33).

Как сообщил Минздрав, 23 новых случая были выявлены среди граждан из Карантинного центра (прибывшие из России, ОАЭ и Казахстана), 6 в Кашкадарьинской области (5 из них работали перевозчиками грузов с оптового рынка «Урикзор» в Ташкенте, 1 среди населения. ), 2 в Ташкентской области, 1 водитель большегруза в Сырдарьинской области, 1 в Ташкенте.

В настоящее время в стране выздоровели 4166 (+35) человек с коронавирусной инфекцией, 72 процента людей выздоровели, 1545 пациентов проходят лечение.