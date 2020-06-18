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  18 июня 2020
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В Ташкенте грузовик врезался в рекламный щит. Погиб водитель и парень, стоявший у столба

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте грузовик врезался в рекламный столб и загорелся, двое погибли, сообщает ГУВД столицы.

18 июня около 06:00 часов на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге рядом с кафе «Дилшод» водитель грузового автомобиля «КамАЗ» 38-летний Мунис И. совершил столкновение с установленным на обочине дороги рекламным щитом. В результате ДТП в салоне автомобиля произошло возгорание. Водитель от полученных травм скончался на месте.

В момент происшествия рядом с рекламным щитом находился молодой человек примерно 25-35 лет, личность устанавливается, по предварительным данным его имя Достон. С полученными на месте ДТП ожогами он был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Причины ДТП устанавливаются.

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