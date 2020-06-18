В Ташкенте откроется филиал Университета экономики и технологий Турции

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте откроется филиал Университета экономики и технологий Турции, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Частный вуз начнет работу с 2020/2021 учебного года. Соответствующее постановление Кабмина принято 17 июня.

Новый вуз будет заниматься стимулированием внедрения инноваций в разных секторах экономики, расширение коммерциализации результатов исследований, привлечение инвестиций для реализации инновационных идей студентов.

Выпускникам филиала будет выдаваться диплом университета, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

Университет экономики и технологий Турции (TOBB University of Economics and Technology) был основан в Анкаре в 2003 году. Это частное некоммерческое высшее учебное заведение. В вузе преподают инжиниринг, экономику и управление, международные отношения, предпринимательство, английский язык и литературу, историю, математику, психологию, юриспруденцию, медицину.