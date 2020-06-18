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  18 июня 2020
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В Ташкенте в сентябре пройдёт Неделя бизнес-инициатив государств-членов СНГ

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 9−13 сентября текущего года пройдет Неделя бизнес-инициатив государств-членов СНГ, сообщила пресс-служба администрации кимията столицы.

План подготовки к мероприятию утвержден распоряжением правительства. В рамках недели запланированы туристический и экономический форумы стран СНГ, а также три выставки — экспортного потенциала, продовольственных и сельскохозяйственных товаров, народного и прикладного искусства стран Содружества.

Узбекистан в этом году председательствует в СНГ. В конце мая прошла встреча Совета глав правительств стран СНГ. Следующее заседание запланировано на 6 ноября в Ташкенте.

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