В Ташкенте в сентябре пройдёт Неделя бизнес-инициатив государств-членов СНГ

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 9−13 сентября текущего года пройдет Неделя бизнес-инициатив государств-членов СНГ, сообщила пресс-служба администрации кимията столицы.

План подготовки к мероприятию утвержден распоряжением правительства. В рамках недели запланированы туристический и экономический форумы стран СНГ, а также три выставки — экспортного потенциала, продовольственных и сельскохозяйственных товаров, народного и прикладного искусства стран Содружества.

Узбекистан в этом году председательствует в СНГ. В конце мая прошла встреча Совета глав правительств стран СНГ. Следующее заседание запланировано на 6 ноября в Ташкенте.