Спустя 65 лет пустынный кочевник Хулан вернулся в Монголию

CentralAsia (MNG) - Общество охраны дикой природы (WCS) опубликовало фотографию единственного азиатского дикого осла или хулана (Equus hemionus hemionus), пересекающего ранее непроходимый барьер вдоль Трансмонгольской железной дороги - первое известное пересечение этого находящегося под угрозой исчезновения вида в восточную степь в 65 лет.

Пересечение является частью нового заборного коридора Транс-Монгольской железной дороги, ориентированного на дикую природу, - проекта, который создает простые модификации существующих конструкций ограждений, проходящих по всей длине железной дороги. На этом начальном этапе эксперимента, пробелы в двух местах теперь обеспечивают безопасный проход для Хулана, с планами на дальнейшие действия.







Проект был реализован WCS в сотрудничестве с Управлением железных дорог Улан-Батора, Академией наук Монголии и финансируется компанией Оюу-Толгой, Секретариатом Конвенции по мигрирующим видам, Министерством природы, окружающей среды и туризма, Министерством развития дорожного транспорта Монголии.





Фотография была сделана в 750 километрах от столицы Улан-Батора одной из 85 удаленных камер, установленных вдоль железной дороги охранниками WCS. В дополнение к хулану были зарегистрированы сотни стад монгольской газели были зарегистрированы с использованием переходов.





Директор WCS по охране природы Монголии доктор Кирк Олсон сказал: «Документация о возвращении Хулана в восточную степь - это событие, которое должно быть услышано во всем мире. Семидесятилетний барьер, разделяющий одно из самых отдаленных мест на планете, рушится и является отправной точкой для воссоединения экосистемы Гоби-Степь и оживления захватывающих миграций дикой природы, которые затмевают более знаменитую экосистему Серенгети».





После завершения строительства Транс-Монгольской железной дороги в 1955 году хуланам было блокировано вернуться к историческую родину, что было их бывшей пастабищей в восточных лугах Монголии. Каждый год тысячи монгольских газелей запутываются в ограждении коридора, и еще больше голодают после того, как им не дают достичь качественного пастбища во время их кочевых перемещений.





Фрагментация среды обитания, вызванная натиском строительства автомагистралей, железных дорог и трубопроводов вокруг планеты, является одним из ведущих факторов утраты биоразнообразия. Экосистема Гоби-Степь является одной из крупнейших пастбищных экосистем на планете и находится под угрозой фрагментации из-за строительства новых транспортных коридоров для содействия международной торговле.







Популяция Хулана в Монголии оценивается примерно в 60 000 голов и классифицируется Международного союза охраны природы (МСОП) как «под угрозой исчезновения». Оплот популяций, сосредоточенный в пустыне Южная Гоби в Монголии, неуклонно сокращался из-за деградации среды обитания и растущей развития инфраструктуры. По оценкам, на почти 850 000 квадратных километров насчитывается около 1 000 000 монгольских газелей.





Хулан — вид из семейства лошадиных. Внешне очень напоминает осла, но имеет немало общих признаков с лошадью, из-за чего хулана нередко называют полуослом. Само видовое название лат. hemionus — от др.-греч. ἡμίονος, буквально «полуосёл», то есть мул или лошак. Считается, что хулан никогда не поддавался приручению, в отличие от африканского осла.

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