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  19 июня 2020
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Очередной зафрахтованный рейс Монголии доставил 266 своих граждан из Сеула

CentralAsia (MNG) -  Вечером 18 июня очередной самолет специального назначения МИАТ, совершивший спецрейс в Южную Корею для эвакуации своих граждан, приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа. Этим рейсом в Монголию прибыли 266 граждан.

Среди пассажиров есть 41 семья с маленькими детьми, 13 беременных, 16 пожилых людей, шесть инвалидов, 31 человек по медицинским показаниям, 82 человека с разумными причинами, такими как финансовые проблемы, а также 77 человек, находящихся под стражей центра иммигрантов Южной Кореи.

Они будут помещены в 21-дневную обязательную изоляцию в Центральный военный госпиталь, Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и другие изоляционные учреждения.

Ранее, 17 июня 257 граждан вернулись на родину транзитом через Сеул, Республика Корея.

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