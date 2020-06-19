Очередной зафрахтованный рейс Монголии доставил 266 своих граждан из Сеула

CentralAsia (MNG) - Вечером 18 июня очередной самолет специального назначения МИАТ, совершивший спецрейс в Южную Корею для эвакуации своих граждан, приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа. Этим рейсом в Монголию прибыли 266 граждан.

Среди пассажиров есть 41 семья с маленькими детьми, 13 беременных, 16 пожилых людей, шесть инвалидов, 31 человек по медицинским показаниям, 82 человека с разумными причинами, такими как финансовые проблемы, а также 77 человек, находящихся под стражей центра иммигрантов Южной Кореи.