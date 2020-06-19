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  19 июня 2020
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Импорт автомобилей Монголии сократился на 30,1%

CentralAsia (MNG) -  Импорт автомобилей сократился на 30,1% за первые пять месяцев 2020 года, сообщается в статистике Главного таможенного управления Монголии.

Кроме того, импорт грузовых автомобилей за отчетный период сократился на 26 процентов. Сокращение покупок во время пандемии COVID-19 негативно сказывается на продажах, подчеркнули дистрибьюторы автомобилей.

Текущая тенденция покупателя показывает, что люди реже покупают автомобиль для личного пользования, но корпоративные закупки нормальные, сообщает MSM Group. В частности, продажи роскошных внедорожников хороши.

В мае дистрибьюторские компании продали в общей сложности 206 новых автомобилей, что указывает на увеличение на 24,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Но по сравнению с предыдущим годом ежемесячные продажи упали на 26,4%.

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