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  19 июня 2020
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На утро 19 июня в Казахстане выявлено 474 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за сутки составил 3,0%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 103 (3,4%);

- Карагандинская область - 57 (3,4%);

- город Алматы - 41 (1,3%);

- город Шымкент - 37 (3,1%);

- Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7%);

- Туркестанская область - 32 (6,6%);

- Жамбылская область - 29 (5,5%);

- Западно-Казахстанская область - 28 (2,7%);

- Актюбинская область - 27 (4,8%);

- Акмолинская область - 20 (8,3%);

- Атырауская область - 17 (1,2%);

- Северо-Казахстанская область - 12 (9,0%);

- Костанайская область - 11 (4,5%);

- Кызылординская область - 11 (2,1%);

- Алматинская область - 9 (1,7%);

- Мангистауская область - 5 (1,2%).

Таким образом, на сегодняшний день всего в стране выявлен 16 351 зараженный коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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