На утро 19 июня в Казахстане выявлено 474 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Прирост за сутки составил 3,0%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 103 (3,4%);
- Карагандинская область - 57 (3,4%);
- город Алматы - 41 (1,3%);
- город Шымкент - 37 (3,1%);
- Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7%);
- Туркестанская область - 32 (6,6%);
- Жамбылская область - 29 (5,5%);
- Западно-Казахстанская область - 28 (2,7%);
- Актюбинская область - 27 (4,8%);
- Акмолинская область - 20 (8,3%);
- Атырауская область - 17 (1,2%);
- Северо-Казахстанская область - 12 (9,0%);
- Костанайская область - 11 (4,5%);
- Кызылординская область - 11 (2,1%);
- Алматинская область - 9 (1,7%);
- Мангистауская область - 5 (1,2%).
Таким образом, на сегодняшний день всего в стране выявлен 16 351 зараженный коронавирусом.