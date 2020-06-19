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  19 июня 2020
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В Казахстане стремительно растет число смертей от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 23:00 18 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались еще пять пациентов, передает оперативный штаб.

Так, в городе Нур-Султан скончался мужчина 1988 года рождения, Карагандинской области — мужчина 1956 года рождения, городе Алматы — мужчины 1962 и 1965 годов рождения, Акмолинской области — мужчина 1980 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Казахстане от коронавируса скончались 105 человек.

Казахстан опережает другие страны Центральной Азии по количеству выявленных случаев и по летальным исходам. По состоянию на 31 мая, в Казахстане было зарегистрировано 40 случаев смерти пациентов с COVID-19, на 18 июня было уже 100, сегодня число жертв коронавируса в стране достигло 105.
Коронавирус в Казахстане
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