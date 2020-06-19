Монголия временно запретила импорт морепродуктов из Китая из-за новой вспышки коронавируса в Пекине

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия приняла решение временно приостановить импорт морепродуктов из Китая в Монголию. Страна временно запретила ввоз морепродуктов на 14 дней с 22 июня по 6 июля.

На днях в Пекине на рынке «Синьфади» произошла новая вспышка коронавируса. По мнению вирусолога Ян Чжаньцю, выявленный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.



В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус COVID-19 более заразный, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», - заявил Ян Чжаньцю в интервью газете «Хуаньцю шибао».



Из-за вспышки рынок временно закрыт, а в Пекин вернули карантин.





Коронавирус в Монголии

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