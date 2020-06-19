[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия временно запретила импорт морепродуктов из Китая из-за новой вспышки коронавируса в Пекине

CentralAsia (MNG) -  Государственная чрезвычайная комиссия приняла решение временно приостановить импорт морепродуктов из Китая в Монголию. Страна временно запретила ввоз морепродуктов на 14 дней с 22 июня по 6 июля.

На днях в Пекине на рынке «Синьфади» произошла новая вспышка коронавируса. По мнению вирусолога Ян Чжаньцю, выявленный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.

В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус COVID-19 более заразный, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», - заявил Ян Чжаньцю в интервью газете «Хуаньцю шибао».

Из-за вспышки рынок временно закрыт, а в Пекин вернули карантин.


Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В России за сутки коронавирус выявлен у 7,7 тыс. человек
  • В Ташкентской области заместитель главы района задержан со взяткой
  • В Монголии шесть кандидатов баллотируются на парламентских выборах из СИЗО


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com