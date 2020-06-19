[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане выявлено рекордное число бессимптомных носителей коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За 18 июня в Казахстане зарегистрированы 778 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее количество бессимптомных носителей в стране на данный момент достигло 7609 человек.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область - 1137 (+96);

- город Алматы - 1040 (+62);

- город Нур-Султан - 939 (+97);

- Атырауская область - 821 (+82);

- город Шымкент - 751 (+72);

- Алматинская область - 505 (+51);

- Западно-Казахстанская область - 472 (+66);

- Туркестанская область - 356 (+41);

- Актюбинская область - 265 (+35);

- Восточно-Казахстанская область - 242 (+22);

- Мангистауская область - 242 (+29);

- Кызылординская область - 200 (+29);

- Северо-Казахстанская область - 169 (+12);

- Акмолинская область - 148 (+28);

- Жамбылская область - 146 (+31);

- Костанайская область - 104 (+25);

- Павлодарская область - 72.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Монголия прекращает разведку урана в аймаке Дундговь
  • В России за сутки коронавирус выявлен у 7,7 тыс. человек
  • Узбекистан назвал 16 вузов Таджикистана и Кыргызстана нежелательными для поступления (перечень)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com