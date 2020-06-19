За сутки в Казахстане выявлено рекордное число бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 18 июня в Казахстане зарегистрированы 778 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общее количество бессимптомных носителей в стране на данный момент достигло 7609 человек.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область - 1137 (+96);
- город Алматы - 1040 (+62);
- город Нур-Султан - 939 (+97);
- Атырауская область - 821 (+82);
- город Шымкент - 751 (+72);
- Алматинская область - 505 (+51);
- Западно-Казахстанская область - 472 (+66);
- Туркестанская область - 356 (+41);
- Актюбинская область - 265 (+35);
- Восточно-Казахстанская область - 242 (+22);
- Мангистауская область - 242 (+29);
- Кызылординская область - 200 (+29);
- Северо-Казахстанская область - 169 (+12);
- Акмолинская область - 148 (+28);
- Жамбылская область - 146 (+31);
- Костанайская область - 104 (+25);
- Павлодарская область - 72.