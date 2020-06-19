За сутки в Казахстане выявлено рекордное число бессимптомных носителей коронавируса

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - За 18 июня в Казахстане зарегистрированы 778 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее количество бессимптомных носителей в стране на данный момент достигло 7609 человек.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область - 1137 (+96);

- город Алматы - 1040 (+62);

- город Нур-Султан - 939 (+97);

- Атырауская область - 821 (+82);

- город Шымкент - 751 (+72);

- Алматинская область - 505 (+51);

- Западно-Казахстанская область - 472 (+66);

- Туркестанская область - 356 (+41);

- Актюбинская область - 265 (+35);

- Восточно-Казахстанская область - 242 (+22);

- Мангистауская область - 242 (+29);

- Кызылординская область - 200 (+29);

- Северо-Казахстанская область - 169 (+12);

- Акмолинская область - 148 (+28);

- Жамбылская область - 146 (+31);

- Костанайская область - 104 (+25);

- Павлодарская область - 72.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения