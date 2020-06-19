В России первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса

CentralAsia (CA) - В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в России первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса Covid-19, пишет РИА Новости.

Таким образом, Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи официально приступили к клиническим испытаниям российского препарата для профилактики COVID-19, которые 16 июня одобрило Министерство здравоохранения.



Уточняется, что девять человек получили один компонент препарата, еще девять — другой. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.



«По результатам опроса и осмотра добровольцев побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов», - сообщили в Минобороны.



Через несколько дней, после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины, проведут иммунизацию следующей группы добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков.



Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что сотрудники НИИ, которые и разрабатывали вакцину, а также он сам уже сделали себе прививку: после этого у всех обнаружили защитные антитела. По информации Минздрава, первые образцы препарата могут быть доступны в августе или сентябре этого года.



Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» поставили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир» в российские больницы.