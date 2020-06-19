[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Китае за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки зафиксированы 5 бессимптомных носителей вируса. Из 32 новых случаев, 28 — локальные, 4 — завозные.

На данный момент общее количество зараженных в Китае достигло 83 325 человек, вылечились — 78 398, скончались — 4634 пациента, под медицинским наблюдением находятся 293 человека.

print
  • Пресс-секретарь Токаева сообщил, что президент каждый день сдает тесты на коронавирус
  • У жителя Китая в ухе взорвались наушники AirPods
  • Число умерших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 100


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com