В Китае за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки зафиксированы 5 бессимптомных носителей вируса. Из 32 новых случаев, 28 — локальные, 4 — завозные.

На данный момент общее количество зараженных в Китае достигло 83 325 человек, вылечились — 78 398, скончались — 4634 пациента, под медицинским наблюдением находятся 293 человека.