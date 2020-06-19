В Китае за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 9:31, 19 июня 2020
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Также за сутки зафиксированы 5 бессимптомных носителей вируса. Из 32 новых случаев, 28 — локальные, 4 — завозные.
На данный момент общее количество зараженных в Китае достигло 83 325 человек, вылечились — 78 398, скончались — 4634 пациента, под медицинским наблюдением находятся 293 человека.