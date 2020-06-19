Монгольские саперы обезвредили 3300 авиабомбы и снаряды, найденные в Дорноде

CentralAsia (MNG) - Специалисты инженерно-саперного отряда воинской части №327 ВС Монголии вывезли для последующей утилизации на полигоне обнаруженные на территориях сомонов Хэрлэн и Баянтумэн аймака Дорнод более 3300 авиабомб и снарядов.

Накануне сообщалось об обнаружении 3 308 авиабомб и снарядов огнестрельного оружия 30 типов на территории вышеупомянутых сомонах восточной Монголии.





В частности 12,7 и 14,5 мм бронебойные, зажигательные пули, 23 мм (ВОФ - бойголовки пуля с осколочно-фугасным снарядом), 37-мм и 57-мм зенитные бронебойные и зажигательные снаряды, выстрелы ПГ-15В, артиллерийские мины — боеприпасов для стрельбы из 82-мм батальонного миномёта, мины 120-мм полкового миномёта, снаряды для 100-мм танковой пушки Д-10, 40 мм (ПГ-7В), 73 мм (ПГ-15), 73 мм (ПГ-9), ракеты 122-мм РСЗО «Град» и фугасные авиабомбы были уничтожены.





В сомонах Хэрлэн и Баянтумэн аймака Дорнод, поиск и уничтожение взрывчатых веществ были организованы в поселениях, где находились бывшие советские воинские части и подразделения, и в районе, где проводились полевые учения.

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