Узбекистан назвал 16 вузов Таджикистана и Кыргызстана нежелательными для поступления (перечень)

- Узбекистан, общество
- 9:38, 19 июня 2020
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- Обновлено: 10:22, 19 июня 2020
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане назвали вузы соседних стран, которые не рекомендуются для поступления.
Качество образования в некоторых высших учебных заведениях Кыргызстана и Таджикистана не соответствует уровню спроса на рынке труда Узбекистана. Об этом говорится в «Рекомендациях по определению уровня качества образования в высших учебных заведениях соседних стран», подготовленных Государственной инспекцией по контролю качества образования при Кабинете Министров.
Инспекция отмечает, что эта рекомендация основана на аналитическом исследовании образовательного процесса в высших учебных заведениях соседних стран из различных источников, а также результатов тестов.
По данным госинспекции, 16 вузов Таджикистана и Кыргызстана являются неактуальными для узбекского рынка труда.
В список кыргызстанских вузов с низким качеством образования вошли:
- Международный Университет Центральной Азии;
- Кыргызско-Узбекский университет;
- Международная медицинская Высшая школа;
- Кызыл-Кийский педагогический институт Баткенского государственного университета;
- Ошский гуманитарно-педагогический институт;
- Жалалабадский государственный университет;
- Ошский государственный юридический институт;
- Майлуу-Суйский Институт экономики и управления.
В список таджикистанских вузов с низким качеством образования вошли:
- Таджикский Открытый университет;
- Худжандский государственный университет;
- Таджикский государственный педагогический университет;
- Таджикский институт предпринимательства и сервиса;
- Таджикский налогово-правовой институт;
- Таджикский государственный институт языков,
- Курган-Тюбинский государственный университет,
- Таджикский государственный университет права, бизнес и политики.
Вузы Казахстана с некачественным образованием не приведены, но в ведомстве заявили, что некоторые высшие учебные заведения в данной стране несмотря на высокий рейтинг, не обеспечивают соответствующего качества образования из-за того, что узбекская молодежь принимается без экзаменов, обучается дистанционно.
В конце заявления Государственная инспекция по контролю качества в образовании рекомендовала узбекистанцам учиться в высших учебных заведениях в странах, занимающих высокие позиции в авторитетных образовательных рейтингах.