Узбекистан назвал 16 вузов Таджикистана и Кыргызстана нежелательными для поступления (перечень)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане назвали вузы соседних стран, которые не рекомендуются для поступления.

Качество образования в некоторых высших учебных заведениях Кыргызстана и Таджикистана не соответствует уровню спроса на рынке труда Узбекистана. Об этом говорится в «Рекомендациях по определению уровня качества образования в высших учебных заведениях соседних стран», подготовленных Государственной инспекцией по контролю качества образования при Кабинете Министров.

Инспекция отмечает, что эта рекомендация основана на аналитическом исследовании образовательного процесса в высших учебных заведениях соседних стран из различных источников, а также результатов тестов.

По данным госинспекции, 16 вузов Таджикистана и Кыргызстана являются неактуальными для узбекского рынка труда.

В список кыргызстанских вузов с низким качеством образования вошли:

Международный Университет Центральной Азии;

Кыргызско-Узбекский университет;

Международная медицинская Высшая школа;

Кызыл-Кийский педагогический институт Баткенского государственного университета;

Ошский гуманитарно-педагогический институт;

Жалалабадский государственный университет;

Ошский государственный юридический институт;

Майлуу-Суйский Институт экономики и управления.

В список таджикистанских вузов с низким качеством образования вошли:

Таджикский Открытый университет;

Худжандский государственный университет;

Таджикский государственный педагогический университет;

Таджикский институт предпринимательства и сервиса;

Таджикский налогово-правовой институт;

Таджикский государственный институт языков,

Курган-Тюбинский государственный университет,

Таджикский государственный университет права, бизнес и политики.

Вузы Казахстана с некачественным образованием не приведены, но в ведомстве заявили, что некоторые высшие учебные заведения в данной стране несмотря на высокий рейтинг, не обеспечивают соответствующего качества образования из-за того, что узбекская молодежь принимается без экзаменов, обучается дистанционно.

В конце заявления Государственная инспекция по контролю качества в образовании рекомендовала узбекистанцам учиться в высших учебных заведениях в странах, занимающих высокие позиции в авторитетных образовательных рейтингах.