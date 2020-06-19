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  19 июня 2020
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Узбекистан назвал 16 вузов Таджикистана и Кыргызстана нежелательными для поступления (перечень)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане назвали вузы соседних стран, которые не рекомендуются для поступления.

Качество образования в некоторых высших учебных заведениях Кыргызстана и Таджикистана не соответствует уровню спроса на рынке труда Узбекистана. Об этом говорится в «Рекомендациях по определению уровня качества образования в высших учебных заведениях соседних стран», подготовленных Государственной инспекцией по контролю качества образования при Кабинете Министров.

Инспекция отмечает, что эта рекомендация основана на аналитическом исследовании образовательного процесса в высших учебных заведениях соседних стран из различных источников, а также результатов тестов.

По данным госинспекции, 16 вузов Таджикистана и Кыргызстана являются неактуальными для узбекского рынка труда.

В список кыргызстанских вузов с низким качеством образования вошли:

  • Международный Университет Центральной Азии;
  • Кыргызско-Узбекский университет;
  • Международная медицинская Высшая школа;
  • Кызыл-Кийский педагогический институт Баткенского государственного университета;
  • Ошский гуманитарно-педагогический институт;
  • Жалалабадский государственный университет;
  • Ошский государственный юридический институт;
  • Майлуу-Суйский Институт экономики и управления.

В список таджикистанских вузов с низким качеством образования вошли:

  • Таджикский Открытый университет;
  • Худжандский государственный университет;
  • Таджикский государственный педагогический университет;
  • Таджикский институт предпринимательства и сервиса;
  • Таджикский налогово-правовой институт;
  • Таджикский государственный институт языков,
  • Курган-Тюбинский государственный университет,
  • Таджикский государственный университет права, бизнес и политики.

Вузы Казахстана с некачественным образованием не приведены, но в ведомстве заявили, что некоторые высшие учебные заведения в данной стране несмотря на высокий рейтинг, не обеспечивают соответствующего качества образования из-за того, что узбекская молодежь принимается без экзаменов, обучается дистанционно.

В конце заявления Государственная инспекция по контролю качества в образовании рекомендовала узбекистанцам учиться в высших учебных заведениях в странах, занимающих высокие позиции в авторитетных образовательных рейтингах.

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