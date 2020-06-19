В ближайшее время начнётся строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Госпредприятие «НК «Кыргыз темир жолу» в ближайшее время начнет реализацию проекта по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом сообщается на сайте предприятия со ссылкой на директора Василия Дашкова.

«Все договоренности со сторонами уже достигнуты. Особых препятствий мы не видим, осталось буквально провести несколько переговоров и, думаю, начнем строительство. Что касается финансирования, то нам готовы помочь как российская, так и узбекская стороны. В целом проект рассчитан на 4,5 миллиарда долларов», – сказал Дашков.

Он отметил, что железная дорога будет проходить через юг страны для того, «чтобы закольцеваться и не платить транзит через соседние страны».

Инициатива о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан была озвучена еще в начале 2000-х, но с тех пор дело так и не дошло до реализации. В 2002 году Пекин уточнил технико-экономическое обоснование будущей ветки и определил ее направление. По той задумке предполагалось, чтобы дорога через перевал Торугарт пролегала по джайлоо Арпа, а далее через Узгенский район достигла города Кара-Суу, а оттуда уже шла в Узбекистан. Общая ее протяженность должна была составить 268 километров.

В 2017 году была создана трехсторонняя рабочая группа по строительству дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», сообщалось о рассмотрении трех разных вариантов реализации.