В Монголии за сутки выявлено три новых случая коронавируса

- Монголия, происшествия
- 9:56, 19 июня 2020
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- Обновлено: 10:07, 19 июня 2020 English
CentralAsia (MNG) - В Монголии 18 июня тест на коронавирус сдали 339 человек, из них у троих был подтвержден коронавирус.
Коронавирусом заразились 59-летний гражданин России, 37-летний гражданин Беларуси и 32-летний гражданин Монголии. И все они являются дальнобойщиками и приехали через КПП Алтанбулаг из России. Сегодня утром начато их лечение в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).
Таким образом, на сегодняшний день всего в стране выявлено 204 случая коронавируса.
Сегодня из НИЦИЗ после полного выздоровления выписаны пять студентов, общее число излечившихся выросло до 132 человек, под наблюдением медиков находятся 72 пациента.
Коронавирус в Монголии
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