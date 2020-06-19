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  19 июня 2020
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В Монголии за сутки выявлено три новых случая коронавируса

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 18 июня тест на коронавирус сдали 339 человек, из них у троих был подтвержден коронавирус.

Коронавирусом заразились 59-летний гражданин России, 37-летний гражданин Беларуси и 32-летний гражданин Монголии. И все они являются дальнобойщиками и приехали через КПП Алтанбулаг из России. Сегодня утром начато их лечение в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).

Таким образом, на сегодняшний день всего в стране выявлено 204 случая коронавируса.

Сегодня из НИЦИЗ после полного выздоровления выписаны пять студентов, общее число излечившихся выросло до 132 человек, под наблюдением медиков находятся 72 пациента.

Коронавирус в Монголии
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