ГУВД Ташкента опубликовало фотографию с фотошопом маски на лице сотрудника

- Узбекистан, общество
- 10:20, 19 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - В узбекском сегменте соцсетей распространилось фото, опубликованное на сайте Главного управления внутренних дел Ташкента, на котором с помощью фотошопа дорисовали маску на лице сотрудника внутренних дел.
На фото видно, что в отражении в зеркале сотрудник стоит без маски в доме у пожилых жителей. По всей видимости, сотрудник ГУВД принёс благотворительную помощь в виде продуктов престарелым жителям Ташкента.
Пользователи подвергли критике дорисованную маску на лице сотрудника и привели с десятка других фотографий с сайта ГУВД, на которых также маски были дорисованы фотошопом.
Позже ГУВД удалило данную фотографию с сайта, хотя это не уменьшило число негативных комментариев в адрес ведомства со стороны пользователей соцсетей.