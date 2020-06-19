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  19 июня 2020
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ГУВД Ташкента опубликовало фотографию с фотошопом маски на лице сотрудника

CentralAsia (UZ) -  В узбекском сегменте соцсетей распространилось фото, опубликованное на сайте Главного управления внутренних дел Ташкента, на котором с помощью фотошопа дорисовали маску на лице сотрудника внутренних дел.

На фото видно, что в отражении в зеркале сотрудник стоит без маски в доме у пожилых жителей. По всей видимости, сотрудник ГУВД принёс благотворительную помощь в виде продуктов престарелым жителям Ташкента.

Пользователи подвергли критике дорисованную маску на лице сотрудника и привели с десятка других фотографий с сайта ГУВД, на которых также маски были дорисованы фотошопом.

Позже ГУВД удалило данную фотографию с сайта, хотя это не уменьшило число негативных комментариев в адрес ведомства со стороны пользователей соцсетей.

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