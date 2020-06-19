Число домохозяйств в Монголии превысило 897, 4 тысяч

CentralAsia (MNG) -

Согласно переписи населения и жилого фонда 2020 года в Монголии, проведенной ранее в этом году, общее количество домохозяйств увеличилось с 2010 года на 25,7%, из них городские домохозяйства увеличились на 26,4%, а сельские домохозяйства — 24,3%.

Самыми распространенными остаются простые домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей — их в Монголии 59,7% из всех домохозяйств.

На национальном уровне было зарегистрировано 897,4 тыс. домохозяйств, из которых 59,7% были из одной супружеской пары с детьми и без детей, 22,7% домашних хозяйств, состоящих из нескольких семей, 15,4% домохозяйства несемейного типа, 2,2% смешанные домохозяйства, наряду с брачной парой с детьми и без детей, входят мать или отец одного из супругов.





Средний возраст вступления в брак увеличился на два года.





На национальном уровне среднее число членов домохозяйства составило 3,6, что соответствует среднему показателю за 2010 год. Однако доля домохозяйств с 1-2 членами значительно изменилась. В частности, домохозяйства с 1-2 членами увеличились на 4,5 пункта в городских районах и на 5,1 пункта в сельской местности по сравнению с предыдущей переписью.





Согласно данным Национального управления статистики, с редний возраст вступления в первый брак составил 27,7 года, увеличившись с 2010 года на 2 года. Разница в возрасте между первым браком мужчин и женщин составляет около 1-2 лет, и эта цифра не изменилась за последние 20 лет.



Коронавирус в Монголии

Карта распространения