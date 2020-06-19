Мирзиёев пожелал выздоровления Назарбаеву, заболевшему COVID-19

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо со словами поддержки первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, заболевшему коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.

«С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о Вашем заболевании коронавирусом. Хочу вновь искренне выразить Вам, моему дорогому брату, которого мы безмерно уважаем, свою готовность всесторонне поддержать и быть рядом с Вами в эту сложную пору. Уверен, что Вы в скорое время несомненно победите этот вирус и пойдете на поправку», - отмечается в тексте письма.

Мирзиёев добавил, что попросил «Всемогущего Аллаха ниспослать Назарбаеву крепкого здоровья, сил, долгих лет и новых успехов», и выразил надежду, «что посчастливится в скорое время увидеться» с первым лидером Казахстана.

Ранее сообщалось, что у 79-летнего Назарбаева подтвердился коронавирус.