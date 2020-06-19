Азиатский банк развития поддержит свободную экономическую зону на юге Монголии

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) утвердил заем в размере $30 млн для развития и ввода в действие свободной зоны Монголии Замын-Ууд, которая является частью предполагаемой зоны экономического сотрудничества между страной и Китайской Народной Республикой.

Свободная зона Замын-Ууд расположена недалеко от самого загруженного международного пограничного порта между Монголией и КНР в районе, где местная экономика и население в значительной степени зависят от приграничного движения и торговой деятельности.





«Проект послужит катализатором для диверсификации экономики Монголии, ее интеграции в региональные и глобальные производственно-сбытовые цепочки и расширения возможностей трудоустройства для жителей страны», - сказала специалист по региональному сотрудничеству АБР Доротея Лазаро. «Устраняя пробелы в инфраструктуре в пределах зоны и улучшая связь, АБР также поможет Монголии снизить торговые издержки», - отметила она.





Экспорт составляет 62% валового внутреннего продукта Монголии, но сдерживается задержками на границах, плохой инфраструктурой и слабой нормативно-правовой базой, которая увеличивает торговые издержки. Экономические последствия вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) усилили потребность Монголии в содействии международной торговле, что будет иметь решающее значение для ее постпандемического экономического восстановления.





Проект является частью более широкой сети связанных с торговлей проектов АБР в Монголии вдоль коридора программы Центрального азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 4b. Коридоры ЦАРЭС связывают ключевые экономические центры Центральной Азии и соединяют страны ЦАРЭС, не имеющие выхода к морю, такие как Монголия, с рынками в Азии, Европе и остальном мире. Правительство признает, что преодоление географических ограничений страны требует согласованных усилий по содействию торговле, улучшению физической связи и укреплению регионального сотрудничества и интеграции. Он работает над повышением роли и экономической отдачи Монголии как сухопутного транзитного и торгового узла между Северо-Восточной Азией и Европой.





Проект будет поддерживать строительство и устойчивую эксплуатацию новой инфраструктуры и объектов в свободной зоне, а также эффективное управление зоной. Это обеспечит основу и условия, необходимые частному сектору для наращивания производственного потенциала, и поможет Монголии расширить торговую деятельность и адаптироваться к быстро меняющемуся глобальному экономическому ландшафту. Система портов въезда, которая будет создана в рамках проекта, будет способствовать интеграции различных систем пограничных ведомств и позволит осуществлять обмен данными как внутри страны, так и через границу с КНР. Эта функциональная совместимость операций и систем облегчит мониторинг, отслеживание и управление рисками при трансграничном перемещении товаров и людей, а также сделает его более безопасным и эффективным.





Ожидается, что проект будет завершен к декабрю 2025 года. Он будет стоить $35,76 млн долларов, из которых правительство Монголии внесет $5,76 млн.

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