В Узбекистане за ночь выявили 88 новых случаев коронавируса. Всего 5855

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 19 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5855 (+88).

По данным Минздрава, 27 новых случаев было выявлено среди граждан из Карантинного центра, 61 в Ташкенте (51 из них были помещены на карантин в результате контакта с пациентами с коронавирусом, 10 - среди населения).

В настоящее время в стране выздоровели 4199 человек, инфицированных коронавирусом (71%), 1637 пациентов проходят лечение, 12 из них находятся в тяжёлом состоянии.