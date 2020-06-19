В Минске прошла акция протеста в связи с предстоящими президентскими выборами

- Азия и мир, общество
- 11:11, 19 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Ночью 19 июня в Минске граждане Беларуси выстроились в «цепь солидарности», пишет Euronews.
Как утверждают участники, акция должна была показать, что общество намерено добиваться проведения честных выборов на основе конкуренции идей и мнений. Людей собралось много, поскольку вечером стало известно о задержании возможного соперника нынешнего президента страны Александра Лукашенко Виктора Бабарико.
«Уважение к правам и свободам граждан — фундаментальная ценность. Власти республики Беларусь должны обеспечить равные условия для всех, кто желает участвовать в избирательной кампании и выборах президента, намеченных на 9-ое августа. Мы также напоминаем о важности уважения законов. Мы знаем о чаяниях народа республики, нам известно, что они добиваются честных и конкурентных выборов», - заявила Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, поддерживая граждан.
По словам политика Виктор Бабарико, «нынешняя внутренняя обстановка в республике чрезвычайно далека от стандартов, принятых в цивилизованном мире».
Задержание Виктора Бабарико объяснили тем, что потенциальный кандидат от оппозиции может «попытаться воздействовать на свидетелей с целью сокрытия улик преступления». Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, против руководства которого неделю назад было возбуждено уголовное дело.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.