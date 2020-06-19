В Минске прошла акция протеста в связи с предстоящими президентскими выборами

кадры из видео Euronews

CentralAsia (CA) - Ночью 19 июня в Минске граждане Беларуси выстроились в «цепь солидарности», пишет Euronews.



Как утверждают участники, акция должна была показать, что общество намерено добиваться проведения честных выборов на основе конкуренции идей и мнений. Людей собралось много, поскольку вечером стало известно о задержании возможного соперника нынешнего президента страны Александра Лукашенко Виктора Бабарико.



«Уважение к правам и свободам граждан — фундаментальная ценность. Власти республики Беларусь должны обеспечить равные условия для всех, кто желает участвовать в избирательной кампании и выборах президента, намеченных на 9-ое августа. Мы также напоминаем о важности уважения законов. Мы знаем о чаяниях народа республики, нам известно, что они добиваются честных и конкурентных выборов», - заявила Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, поддерживая граждан.



По словам политика Виктор Бабарико, «нынешняя внутренняя обстановка в республике чрезвычайно далека от стандартов, принятых в цивилизованном мире».



Задержание Виктора Бабарико объяснили тем, что потенциальный кандидат от оппозиции может «попытаться воздействовать на свидетелей с целью сокрытия улик преступления». Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, против руководства которого неделю назад было возбуждено уголовное дело.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.