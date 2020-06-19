Глава МИД Таджикистана принял участие в международной видеоконференции министров иностранных дел. Фото

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял участие в международной видеоконференции министров иностранных дел в рамках инициативы «Пояс и путь», сообщает пресс-служба ведомства.



В данном мероприятии также приняло участие руководство ООН, ПРООН и ВОЗ.



Министры рассмотрели дальнейшее углубление консенсуса со странами партнерами инициативы «Пояс и путь», укрепление международного сотрудничества в совместной борьбе против пандемии коронавируса в рамках инициативы «Пояс и путь», содействие и взаимосвязанность в социально-экономическом восстановлении стран участниц инициативы «Пояс и путь» после пандемии, а также поддержка и обеспечение совместных проектов в рамках инициативы «Пояс и путь».



В своем выступлении глава МИД Таджикистана отметил, что сегодня как никогда важно принимать действенные совместные меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и восстановлению устойчивого социально-экономического развития стран.



По итогам мероприятия был принят заключительный документ международной видеоконференции министров иностранных дел в рамках инициативы «Пояс и путь».

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