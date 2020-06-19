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  19 июня 2020
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Французская компания подписала контракт на 142 млн евро на модернизацию системы водоснабжения Ташкента
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Представители администрации Ташкента, Министерства жилищно-коммунального обслуживания и французской компании "Suez" подписали контракт, который предусматривает модернизацию систем городской сети водоснабжения и канализации столицы.

Как сообщили в посольстве Франции в Ташкенте, контракт, сроком на 7 лет, включает в себя внедрение интеллектуальных решений по управлению водными ресурсами, а также обучение персонала.

В ближайшие 7 лет, благодаря сотрудничеству и опыту французской компании, в столице сократятся потеря воды, с помощью использования передовых методов обнаружения и ремонта утечек, а также мониторинга водной сети в режиме реального времени, - отметили в посольстве.

Помимо улучшения технических характеристик водных инфраструктур, жители столицы смогут оценить лучшее обслуживание клиентов благодаря цифровой программе мониторинга потребления воды.

Данный проект по модернизации водного сектора Узбекистана, является пилотным и станет в будущем жемчужиной Центральной Азии.

«Этот контракт знаменует собой начало длительного сотрудничества, основанного на обмене опытом и знаниями. Мы рады помочь жителям Ташкента в улучшении системы водоснабжения и канализации их города, а также внести свой вклад в экономическое развитие страны. Этот контракт доказывает способность Suez разрабатывать индивидуальные решения, подбирая индивидуальный подход с технической и финансовой точки зрения. Мы стремимся сделать этот проект успешным и настоящим флагманом, чтобы продвигать наш опыт в Центральной Азии и стимулировать развитие SUEZ на международном уровне », - сказала Ана Жирос, заместитель генерального директора по регионам Азии, Австралии и Индии, а также Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

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