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  19 июня 2020
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Монгольские ученые работают над разработкой отечественных тестов на коронавирус

CentralAsia (MNG) -  Монголия с начала пандемии коронавируса получает тесты на коронавирус от других государств в том числе из Японии, Южной Кореи, США и Китая.

Поскольку ВОЗ предупреждает, что пандемия будет продолжаться, пока не разработают вакцину, страна должна самостоятельно выпускать собственный тест на коронавируса, считают монгольские ученые.

Как сообщила Э.Оюунсурэн, секретарь по науке и технике Минздрава Монголии, группа ученых и врачей из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), Ветеринарного института и Национального центра по изучению зоонозных инфекций разработает систему внутренних тестов на коронавирус.


Коронавирус в Монголии
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