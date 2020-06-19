Монгольские ученые работают над разработкой отечественных тестов на коронавирус

CentralAsia (MNG) - Монголия с начала пандемии коронавируса получает тесты на коронавирус от других государств в том числе из Японии, Южной Кореи, США и Китая.

Поскольку ВОЗ предупреждает, что пандемия будет продолжаться, пока не разработают вакцину, страна должна самостоятельно выпускать собственный тест на коронавируса, считают монгольские ученые.





Как сообщила Э.Оюунсурэн, секретарь по науке и технике Минздрава Монголии, г руппа ученых и врачей из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), Ветеринарного института и Национального центра по изучению зоонозных инфекций разработает систему внутренних тестов на коронавирус.











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