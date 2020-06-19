В Бразилии за сутки выявили почти 23 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В Бразилии за минувшие сутки зарегистрировано 22 765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения страны.

Также за сутки от вируса скончались 1238 пациентов.

Общее количество зараженных достигло 978 142 человек, из них выздоровели 482 102 пациента, скончались 47 748 человек.

Число новых случаев заражения в Бразилии растет стремительно, страна идет на втором месте по количеству зараженных и жертв коронавируса, после США.





По его словам, одно из объяснений — это большое число изначально импортированных случаев. Профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая ранее рассказал о причинах, почему в Бразилии выявлено так много случаев заболеваний коронавирусом, в отличие от соседних стран.По его словам, одно из объяснений — это большое число изначально импортированных случаев.

«Есть несколько объяснений, почему в Бразилии так много случаев COVID-19. Во-первых, это огромная страна. Во-вторых, это хаб, самая важная страна в Южной Америке, поэтому самый объяснимый первый сценарий вспышки — много завезенных случаев из США и Европы. Мы получили большой рост числа заболеваний. У нас был первый объяснимый рост эпидемии, потому что это были завезенные случаи заболевания, а теперь число случаев заболевания увеличилось», - сказал он.