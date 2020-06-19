От коронавируса умер экс-глава Чувашии, подавший в суд на президента России

CentralAsia (CA) - Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом, сообщил 18 июня «Интерфаксу» источник в администрации главы республики.

В январе 2020 года произошло два резонансных инцидента с участием Игнатьева. Сначала ему пришлось извиняться за фразу о том, что надо «мочить» журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком. А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января Игнатьева исключили из партии «Единая Россия», а 29 января президент РФ Владимир Путин отстранил его от должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия».

В конце мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента РФ о своей отставке. Заседание было назначено на 30 июня.