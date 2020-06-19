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  19 июня 2020
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Опубликовано видео малого хаджа президента Эмомали Рахмона

CentralAsia (TJ) -  Пресс-служба президента Таджикистана опубликовала видеозаписи исполнения церемонии малого Хаджа президентом Эмомали Рахмоном в 2005 году, пишет портал «Ахбор»

На записи показывают моменты, когда Эмомали Рахмон надевший ихрам (специальную одежду для совершения Хаджа) обходит камень Каабы, читает молитву в Мекке, входит с разрешения Саудовского короля в запретное для других помещении Каабы.

Эмомали Рахмон уже четыре раза совершил малый Хадж.

Последний раз – в январе 2016 года он взял с собой в Мекку и Медину большую группу близких родственников, в том числе супругу и детей, а также ряд высокопоставленных чиновников и верховного муфтия Саидмукаррама Абдулкодирзода.

Пресс-служба президента в 2016 году тоже опубликовал фотографии и видео, как Рахмон и сопровождающая его делегация исполняют церемонии малого Хаджа.

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