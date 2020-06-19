Между правительством Монголии и «Газпромом» будет создана компания специального назначения

CentralAsia (MNG) - На заседании правительства Монголии сегодня обсуждался вопрос работы над Меморандумом о взаимопонимании и соглашения о конфиденциальности между правительством Монголии и «Газпромом» о создании компании специального назначения в рамках проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии.

Директор ООО «Эрдэнэс Монгол», П.Ганхуу получил указание работать с российской стороной, чтобы отразить предложения соответствующих министерств в проектах документов и представить результаты правительству.

По сообщению правительственного департамента по связям со СМИ, меморандум включает в себя создание компании специального назначения, разработку технико-экономического обоснования строительства газопровода, финансирование компаний специального назначения, формы сотрудничества, регулирование меморандума и правовые рамки для разрешения споров.





В ходе состоявшегося в июне Санкт-Петербургского международного экономического форума - 2019 президент Монголии Х.Баттулга заявил о возможности предстоящей разработки проекта трансазиатского газопровода Россия – Монголия – Китай.





Этот проект обсуждался советской, монгольской и китайской сторонами еще в 1984 г., но в тот период Пекин еще не принял окончательного решения насчет долгосрочных закупок советского газа. В том числе ввиду известных политико-идеологических разногласий с СССР. Поэтому обсуждение такого проекта было заморожено. Вдобавок среднегодовой внутренний спрос на газ в КНР в тот период был почти втрое ниже, чем к середине 2010-х.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения