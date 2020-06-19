Адвокат сообщил об «очень плохом физическом состоянии» Гульнары Каримовой

CentralAsia (UZ) - Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) на своей странице в Твитере сообщил о том, что власти Узбекистана «плохо обращаются» с его клиенткой и отметил «очень плохое физическое состояние» старшей дочери первого президента.

«Кроме того, по сообщениям семей осужденных женщин, контактировавших с Гульнарой Каримовой, она больна, ее физическое состояние неудовлетворительное, и, похоже, что она подвергается постоянному психологическому давлению», - пишет Манжа.

Адвокат отмечает, что Гульнаре Каримовой запрещено общаться с ним и его коллегой. Он напоминает, что власти Узбекистана запретили ему въезд на узбекскую территорию до 2024 года. «Когда я попросил свою коллегу, Фанни Маргайраз поехать в Узбекистан, которая уже более шести раз посещала страну и, пользовалась полным доверием Гульнары Каримовой, узбекские власти распространили запрет и на его коллегу», - пишет он.

7/ ...she had already visited the country many times and enjoyed the confidence of Gulnara #Karimova, the Uzbek authorities extended the ban to my colleague, with - it seems - the questionable active assistance of the Swiss federal prosecutors in charge of the proceedings. — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) June 18, 2020

«Гульнара Каримова на постоянной основе лишена своих прав на адекватную легальную защиту», - пишет адвокат.

Кроме того, по его словам, Гульнара Каримова «ни разу не была осуждена в приемлемых условиях, с точки зрения минимальных мировых норм относящихся к уголовным делам».

«Именно узбекские власти несут ответственность за катастрофический и бесправный имидж в мировой общественности, создаваемый и укрепляемый ими, путем своего обращения с нашей клиенткой и её очень плохое физическое состояние», - отмечает в твитах адвокат.

Швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой Грегуару Манжа в декабре прошлого года было отказано во въезде в Узбекистан. Генпрокуратура Узбекистана тогда заявила, что он неоднократно нарушал правила этики адвокатов.

После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2017 году его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

По третьему уголовному делу Каримову приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Ее и еще несколько человек обвинили в том, что они «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».