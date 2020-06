Адвокат сообщил об «очень плохом физическом состоянии» Гульнары Каримовой

CentralAsia (UZ) - Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) на своей странице в Твитере сообщил о том, что власти Узбекистана «плохо обращаются» с его клиенткой и отметил «очень плохое физическое состояние» старшей дочери первого президента.

«Кроме того, по сообщениям семей осужденных женщин, контактировавших с Гульнарой Каримовой, она больна, ее физическое состояние неудовлетворительное, и, похоже, что она подвергается постоянному психологическому давлению», - пишет Манжа.

Адвокат отмечает, что Гульнаре Каримовой запрещено общаться с ним и его коллегой. Он напоминает, что власти Узбекистана запретили ему въезд на узбекскую территорию до 2024 года. «Когда я попросил свою коллегу, Фанни Маргайраз поехать в Узбекистан, которая уже более шести раз посещала страну и, пользовалась полным доверием Гульнары Каримовой, узбекские власти распространили запрет и на его коллегу», - пишет он.

7/ ...she had already visited the country many times and enjoyed the confidence of Gulnara #Karimova, the Uzbek authorities extended the ban to my colleague, with - it seems - the questionable active assistance of the Swiss federal prosecutors in charge of the proceedings. — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) June 18, 2020