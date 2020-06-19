За сутки в России от коронавируса скончался 181 человек

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 181 пациент, сообщает оперативный штаб.

Большинство смертей выявлено в Москве – 48 и Санкт-Петербурге – 37.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 7841 человека. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявлен у 569 063 человек, из них за последние сутки — 7972, выздоровели — 324 406 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 310 456 человек.