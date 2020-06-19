Улан-Батор станет городом с нулевыми отходами в 2050 году, - Д.Мөнхжаргал

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе прошла виртуальная международная научная конференция «Clean Air City».

Заместитель губернатора столицы, отвечающий за загрязнение воздуха и окружающей среды Д.Мөнхжаргал, подчеркнула, что Улан-Батор станет городом с нулевыми отходами в 2050 году. Для достижения этой цели необходимо создать многоцентровую городскую систему и производить энергию из отходов, отметила она, выступая на конференции.



Она продолжила: «Столица поставила цель сократить загрязнение воздуха на 80 процентов поэтапно к 2025 году в рамках Национальной программы по сокращению загрязнения воздуха и окружающей среды и «Генеральному плану по снижению загрязнения воздуха в столице». Мы смогли поэтапно отказаться от потребления сырого угля благодаря реализации постановления правительства №62.



В результате работ, проведенных в направлениях по обеспечению домохозяйств рафинированным углем, надзором за процессом его реализации, не превышением отпускной цены по сравнению с ценой на сырой уголь и обеспечением сбалансированности спроса и предложения на рафинированный уголь, некоторые показатели загрязнения воздуха были снижены на более высокий уровень или до 50 процентов. Второй завод, который будет обеспечивать домохозяйства, проживающие в пригородных районах в восточной части столицы, находится в стадии строительства. Мы также внедрили электрическое и газовое отопление в потребление и существенно сократили потребление необработанного угля».



В 2018–2019 годах отдел гигиены окружающей среды Школы общественного здравоохранения Монгольского национального университета медицинских наук провел исследование качества воздуха, в котором сравнивалось потребление необработанного угля и рафинированного угля. Исследование показало, что количество мелких твердых частиц (PM 2.5) в помещении снизилось на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом.



Заместитель директора Инженерной школы Маккелви Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США, профессор Джей Тернер сказал, что некоторые показатели загрязнения воздуха снизились на 30-50 процентов благодаря внедрению рафинированного угля в потребление. Теперь необходимо сократить выбросы промышленного и автомобильного смога. Кроме того, крайне важно уменьшить загрязнение воздуха внутри помещений. Количество твердых частиц внутри помещений на 15-45 процентов ниже, чем у наружных. Поэтому система вентиляции должна быть улучшена.



Ученые и исследователи Национального университета Монголии, Монгольского университета науки и техники, Национального центра общественного здравоохранения, Института географии и геоэкологии, а также ученые из таких стран, как США, Китай и Япония, приняли участие в виртуальной конференции, которая была организована Управлением губернатора столицы, Департаментом по снижению загрязнения воздуха столицы в партнерстве с Монгольской академией наук.

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