В Казахстане еще 56 человек вылечились от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 56 пациентов с коронавирусом, передает Министерство здравоохранения страны.
Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 10 195.
В разрезе регионов:
- Алматы – 2157;
- Нур-Султан – 2114;
- Атырауская область – 1031;
- Карагандинская область – 770;
- Западно-Казахстанская область – 694;
- Шымкент – 539;
- Кызылординская область – 475;
- Алматинская область – 428;
- Жамбылская область – 349;
- Актюбинская область – 301;
- Туркестанская область – 294;
- Мангистауская область – 282;
- Павлодарская область – 203;
- Костанайская область – 188;
- Акмолинская область – 170;
- Восточно-Казахстанская область – 143;
- Северо-Казахстанская область – 57;
Коронавирус в Казахстане
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