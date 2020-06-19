В Казахстане еще 56 человек вылечились от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 56 пациентов с коронавирусом, передает Министерство здравоохранения страны.

Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 10 195.

В разрезе регионов:

- Алматы – 2157;

- Нур-Султан – 2114;

- Атырауская область – 1031;

- Карагандинская область – 770;

- Западно-Казахстанская область – 694;

- Шымкент – 539;

- Кызылординская область – 475;

- Алматинская область – 428;

- Жамбылская область – 349;

- Актюбинская область – 301;

- Туркестанская область – 294;

- Мангистауская область – 282;

- Павлодарская область – 203;

- Костанайская область – 188;

- Акмолинская область – 170;

- Восточно-Казахстанская область – 143;

- Северо-Казахстанская область – 57;

Коронавирус в Казахстане

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