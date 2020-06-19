CentralAsia (MNG) - По состоянию на 10 июня Монголия добыла 839,7 тысяч баррелей нефти и экспортировала 740,2 тысяч, сообщает Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности страны.

В этом году Монголия рассчитывает добыть и экспортировать в общей сложности 6,6 млн баррелей сырой нефти. План экспорта работает с 11-процентной производительностью за первые пять месяцев этого года. Кроме того, в текущем году в государственный бюджет планируется накопить доход в размере 335,6 млрд тугриков или приблизительно $120 млн от экспорта нефти, и в настоящее время его исполнение составляет 11,4%.