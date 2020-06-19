[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия добыла 839,7 тысяч баррелей нефти

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 10 июня Монголия добыла 839,7 тысяч баррелей нефти и экспортировала 740,2 тысяч, сообщает Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности страны.

В этом году Монголия рассчитывает добыть и экспортировать в общей сложности 6,6 млн баррелей сырой нефти. План экспорта работает с 11-процентной производительностью за первые пять месяцев этого года. Кроме того, в текущем году в государственный бюджет планируется накопить доход в размере 335,6 млрд тугриков или приблизительно $120 млн от экспорта нефти, и в настоящее время его исполнение составляет 11,4%.

Компания «Petro China Daqing Tamsag» осуществляет экспорт через пограничный пункт Баянхошуу, а компания «Dongsheng Petroleum Mongol» осуществляет экспорт по железной дороге. Экспорт железных дорог в прошлом не прерывался. В то время как экспорт через КПП Баянхошуу прервался на определенный период времени, но он постепенно восстанавливался.

Настоящее время, нет никаких препятствий для экспорта, сообщает Управление по минеральным ресурсам и нефти Монголии. В прошлом спрос на нефть снизился из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Почему нужно закрывать крышку унитаза перед смыванием, чтобы остановить распространение коронавируса?
  • В Узбекистане за полгода выявлено 28 случаев принудительного труда
  • Названы основные симптомы коронавируса у детей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com