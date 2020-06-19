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  19 июня 2020
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С 25 июня начнется поэтапное возвращение граждан Таджикистана из России

CentralAsia (TJ) -  Начиная с 25 июня Таджикистан начнет поэтапное возвращение своих граждан из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Отмечается, что в ходе выполнения чартерных рейсов приоритет будет даваться уязвимым слоям граждан, прежде всего больным, женщинам с маленькими детьми, пожилым людям, студентам, а также лицам, выехавшим ранее в Россию в служебных целях.

В посольстве Таджикистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе будут созданы специальные комиссии, в задачу которых войдет составление списка граждан. По результатам рассмотрения обращений эвакуируемые граждане Таджикистана будут извещены для последующей покупки авиабилетов.

По состоянию на 18 июня в Таджикистане коронавирус выявлен у 5279 человек, число скончавшихся достигло 51.

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