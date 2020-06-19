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  19 июня 2020
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Рынки на юге Узбекистана вновь закрылись из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Фермерские рынки в Мубарекском и Касанском районах Кашкадарьинской области будут закрыты из-за несоблюдения карантинных правил. Об этом заявил глава области Зоир Мирзаев на встрече 18 июня.

На встрече глава области также выразил недовольство рынками в Каршинском, Миришкорском, Шахрисабзском, Чиракчинском, Касбинском, Нишанском и Камашинском районах.

Первоначально вирус был обнаружен у 6 жителей Кашкадарьи. После того, как они вылечились и вернулись домой, Кашкадарья стала «зеленой» зоной.

Однако 5-18 июня еще у 160 человек в области была подтверждена коронавирусная инфекция. 94 из них являются гражданами Казахстана, 6 из них являются гражданами Турции и 60 из них являются гражданами Узбекистана.

Число людей, зараженных коронавирусом в области достигло 167, 6 из которых выздоровели.

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