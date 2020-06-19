Южная Корея выполнит 5 рейсов в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines выполнит пять рейсов в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции.

Рейсы Инчхон-Ташкент-Инчхон будут осуществляться 29 июня, 6 июля, 13 июля, 20 июля и 27 июля.

«Те, у кого есть визы D-2 и D-4 (студенческие) и E-9 (рабочие), также могут воспользоваться этими рейсами. Для въезда в Республику Корея специального разрешения из Узбекистана не требуется.

Эти рейсы разрешены Республиканской специальной комиссией, и граждане, возвращающиеся в Узбекистан из Кореи, не будут помещаться на 14-дневный карантин.