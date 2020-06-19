Суд не оштрафовал Владимира Зеленского за поход в кафе во время карантина

Фото: president.gov.uа

CentralAsia (CA) - Суд в Хмельницком на заседании 19 июня, должен был рассмотреть вопрос об административном нарушении президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Корреспондент»



Речь идет о случае, когда президент нарушил карантин, посетив вместе с делегацией кафе в Хмельницком, когда это было запрещено.



Отмечается, что судья приостановил производство и обратился в Верховный суд для толкования, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкасаемым.



Такое решение огласил судья Андрей Мисинкевич.



Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что готов заплатить штраф за нарушение карантина в кафе.



3 июня во время поездки в Хмельницкий Владимир Зеленский вместе с участниками делегации посетили кафе, где они пили кофе внутри помещения, тем самым нарушая карантинные меры, которые запрещали посещение кафе. Соответствующее нарушение карантина предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.



Вместе с президентом в кафе были глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.