В Европе снова возникают очаги заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Европе с ослаблением ограничений на свободное передвижение, а также с началом масштабного тестирования, в ряде стран ЕС отмечаются новые очаги заражения, сообщает Euronews.

В Исландии за последнюю неделю выявлено 5 случаев: у двух граждан Румынии, а также у двух прибывших из Дании. У одного из них выявлен иммунитет, поэтому в отличие от остальных к нему не будет применяться карантин. Пятый случай — женщина-полицейский, которую заразили румыны.

Оперативно выявить и принять необходимые меры исландским властям позволила система пограничного тестирования, применяемая в аэропортах. Каждый день через нее проходят сотни прибывающих.

В Румынии за последние сутки от коронавируса скончались 22 человека, зарегистрировано 320 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в стране превысило 23 тысяч.

С каждым днем возрастает нагрузка на отделения реанимации и интенсивной терапии. Президент страны Клаус Йоханнис заявил, что возвращение к чрезвычайному положению, отмененному 15 мая, это последний из рассматриваемых вариантов.

В португальском городе Синфайнш в одном из домов престарелых зарегистрировано 57 случаев: у 34 пациентов и 23 сотрудников. Всех их поместили на карантин. Ожидаются результаты еще 160 тестов.

Еще один регион — Алгарве, где с началом туристического сезона 67 человек заразились коронавирусом на вечеринке, поскольку не соблюдали дистанцию.