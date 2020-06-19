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  19 июня 2020
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В Казахстане рассказали подробности смерти 32-летнего мужчины от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на 18 июня скончались 5 пациентов, среди них в городе Нур-Султан скончался мужчина 1988 года рождения.

В Управлении общественного здравоохранения столицы рассказали подробности о смерти 32-летнего мужчины, передает Tengrinews.

Мужчина 1988 года рождения болел в течение нескольких дней. Приехал из города Шымкента, где отдыхал. Болезнь связывал с переохлаждением, в связи с ухудшением вызвал скорую медицинскую помощь.

10 июня был доставлен скорой медицинской помощью в стационар с жалобами на одышку, затрудненное дыхание, слабость. Из-за тяжести состояния был незамедлительно госпитализирован в отделение реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Проводилась интенсивная терапия, но наблюдалась дыхательная недостаточность. Несмотря на проводимые в полном объеме лечебные и реанимационные мероприятия, пациент умер, говорится в сообщении.

Коронавирус в Казахстане
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