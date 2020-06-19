Туркменистан и Евросоюз обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения прав человека

CentralAsia (TM) - Туркменистан и Евросоюз обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения прав человека, передает Туркменпортал.



Вопросы расширения сотрудничества в области прав человека и международного гуманитарного права были обсуждены сегодня в рамках Диалога между Туркменистаном и Европейским Союзом.

Переговоры прошли в формате видеоконференции. Туркменскую делегацию на них представляли Омбудсмен, руководители и представители Меджлиса, Министерства иностранных дел и других ведомств, а европейскую – сотрудники Европейской службы внешнеполитической деятельности, а также офиса Европейского Союза в Туркменистане.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по таким приоритетным направлениям государственной политики, как развитие гражданского общества, верховенство закона и судебная реформа, взаимодействие сторон по уменьшению социально-экономического влияния пандемии COVID-19.

Были также обсуждены вопросы всестороннего содействия обеспечению экономических, социальных и культурных прав людей в рамках международных и локальных документов. Среди них – Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2015-2020 годы, Национальный план действий в области прав человека на 2016-2020 годы, Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2020-2022 годы, Национальный план действий по реализации прав детей на 2018-2022 годы, Национальную стратегию по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы и другие.