В Узбекистане за 2 года свыше 48 тыс. человек скончались из-за опоздания «скорой»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за последние 2 года свыше 48 тыс. человек скончались из-за несвоевременного приезда машин скорой помощи. Об этом сообщила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

«За последние 3 года зафиксировано более 700 фактов, связанных с водителями, не уступившими дорогу специальным автотранспортным средствам. На самом деле при любых обстоятельствах им нужно уступить дорогу. Однако желая уступить им дорогу, другие водители необоснованно становятся виновниками.То есть водитель платит штраф и в случае нарушения правил дорожного движения, чтобы уступить дорогу, и в случае, когда не уступил дорогу для проезда специальных автотранспортных средств», - отметила Нарбаева.

По словам главы Сената, принятие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» – это лишь часть решения проблемы.

«Нельзя установить порядок и дисциплину на дорогах лишь фиксацией правонарушений и наложением штрафов. Нельзя наказать водителя со следующего дня после принятия Закона. Прежде всего, нужно объяснять, обучать, предупреждать», - заключила Нарбаева.

