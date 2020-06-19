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  19 июня 2020
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В Узбекистане за 2 года свыше 48 тыс. человек скончались из-за опоздания «скорой»

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за последние 2 года свыше 48 тыс. человек скончались из-за несвоевременного приезда машин скорой помощи. Об этом сообщила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

«За последние 3 года зафиксировано более 700 фактов, связанных с водителями, не уступившими дорогу специальным автотранспортным средствам. На самом деле при любых обстоятельствах им нужно уступить дорогу. Однако желая уступить им дорогу, другие водители необоснованно становятся виновниками.То есть водитель платит штраф и в случае нарушения правил дорожного движения, чтобы уступить дорогу, и в случае, когда не уступил дорогу для проезда специальных автотранспортных средств», - отметила Нарбаева.

По словам главы Сената, принятие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» – это лишь часть решения проблемы.

«Нельзя установить порядок и дисциплину на дорогах лишь фиксацией правонарушений и наложением штрафов. Нельзя наказать водителя со следующего дня после принятия Закона. Прежде всего, нужно объяснять, обучать, предупреждать», - заключила Нарбаева.

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